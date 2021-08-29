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15:47 29.08.2021

Умер Герой Украины, подполковник ВСУ Александр Петраковский

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Умер Герой Украины, подполковник ВСУ Александр Петраковский

Герой Украины, подполковник Вооруженных сил Александр Петраковский умер после продолжительного лечения, сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (которую Петраковский окончил в 2009 году) Петр Ткачук.

"После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский", - написал Ткачук на Фейсбуке в воскресенье.

Ткачук сообщил, что 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.

"В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это указом президента … был отмечен высшей наградой - званием "Герой Украины", - отметил начальник академии.

Он уточнил, что последствиями указанного боя для офицера Петраковского стали "кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация".

"Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Впрочем смерть забрала его от нас", - резюмировал Ткачук.

Как сообщалось, 20 июля 2014 группа специального назначения под руководством майора А.Петраковского, обеспечивая прохождение колонны украинской техники в аэропорту Луганска, попала в засаду. В ходе боя А.Петраковский отдал подчиненному свой кевларовый шлем, чем спас ему жизнь, но сам получил тяжелое ранение в голову. Несмотря на ранения, продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место, что позволило обеспечить передислокацию колонны и выполнять боевую задачу.

В декабре 2014 года указом президента Украины Петраковскому присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Теги: #смерть #подполковник
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