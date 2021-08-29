В Киеве открыли Мемориал памяти погибшим на Донбассе киевлянам

В День памяти защитников Украины в Киеве на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи открыли Мемориал памяти киевлянам, которые погибли во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня, в День памяти защитников Украины, мы открыли Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС. Построили его на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи. Наш общий долг - отдать дань уважения и увековечить память о наших павших героях. Тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины", - написал Кличко в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что участие в АТО и ООС на Донбассе принимали 32 тыс. жителей столицы, из которых около 400 отдали свою жизнь за Украину.