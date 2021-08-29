События

14:43 29.08.2021

В Киеве открыли Мемориал памяти погибшим на Донбассе киевлянам

1 мин читать
В Киеве открыли Мемориал памяти погибшим на Донбассе киевлянам

В День памяти защитников Украины в Киеве на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи открыли Мемориал памяти киевлянам, которые погибли во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня, в День памяти защитников Украины, мы открыли Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС. Построили его на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи. Наш общий долг - отдать дань уважения и увековечить память о наших павших героях. Тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины", - написал Кличко в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что участие в АТО и ООС на Донбассе принимали 32 тыс. жителей столицы, из которых около 400 отдали свою жизнь за Украину.

Теги: #киев #мемориал #защитники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 29.08.2021
Зеленский почтил память погибших за Украину

Зеленский почтил память погибших за Украину

08:53 29.08.2021
В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

05:02 29.08.2021
КГГА: 29 августа на Троицкой площади и ул. Большой Васильковской будет ограничено движение транспорта

КГГА: 29 августа на Троицкой площади и ул. Большой Васильковской будет ограничено движение транспорта

09:18 28.08.2021
В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

06:48 28.08.2021
Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

21:22 27.08.2021
Затруднено движение транспорта из-за двух ДТП на Южном мосту в Киеве

Затруднено движение транспорта из-за двух ДТП на Южном мосту в Киеве

17:41 27.08.2021
Несколько улиц в центре Киева перекроют в субботу в связи с забегом в память о погибших защитниках Украины

Несколько улиц в центре Киева перекроют в субботу в связи с забегом в память о погибших защитниках Украины

07:03 27.08.2021
Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации

Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации

01:43 27.08.2021
Гостиный двор взят под государственную охрану

Гостиный двор взят под государственную охрану

16:54 26.08.2021
Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лидер талибов прибыл в Афганистан

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

В Украине за сутки зафиксировано 1906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер талибов прибыл в Афганистан

Хуситы атаковали базу йеменских ВВС, есть жертвы и пострадавшие - ТВ

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим, погибшим в 2014 году

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и выразил уверенность в возвращении мира в регион

Украина получила еще почти 190 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА