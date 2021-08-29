В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки на Правобережье Украины ожидается дождливая, в западной части - прохладная погода, на остальной территории - сухая и жаркая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 30 августа, на Правобережье пройдут дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южных областях 19-22°; днем на Левобережье 30-34°, в западных областях 18-23°, на остальной территории 24-29°.

В Киеве в понедельник временами дождь, местами гроза, температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 августа самая высокая температура днем (+33,6°) была в 1890 году, самая низкая ночью (+3,3°) в 1966 году.

Во вторник ночью, 31 августа, в центральных и северных областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди; днем на Левобережье, в Закарпатье и Прикарпатье умеренные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный (в восточной части юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; в юго-восточной части ночью 16-2°, днем 27-32°, на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°, в северных областях 19-24°.

В Киеве во вторник ночью значительный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Утром 29 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-26°, в Днепре вблизи Киева - 22°.