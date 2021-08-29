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12:51 29.08.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Российские наемники на Донбассе в воскресенье обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"Воину оказана медицинская помощь, после чего была осуществлена его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прекращения огневой активности врага бойцы ВСУ применили дежурные огневые средства.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркивают в ОТГ "Север".

Теги: #оос #ранение #обстрел
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