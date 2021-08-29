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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим, погибшим в 2014 году

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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим, погибшим в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины вручил украинским военнослужащим государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент, в частности, посмертно присвоил Героя Украины двум украинским защитникам, которые погибли в октябре 2014 года.

"Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, спасая травмированного сослуживца, Горбенко был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители Святослава - Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

"Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области", - подчеркивают в Офисе президента.

Награду получили родители Виктора - Петр Степанович и Мария Мирославовна.

Теги: #герой_украины
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