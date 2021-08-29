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11:43 29.08.2021

Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и выразил уверенность в возвращении мира в регион

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Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и выразил уверенность в возвращении мира в регион

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов поздравил жителей временно неподконтрольного Украине Донецка с Днем города и Днем шахтера, заверив их в том, что рано или поздно мирная жизнь вернется в регион.

"Дорогие друзья! Земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города! Я вырос в шахтерской семье и точно знаю, что эта профессия требует бесстрашия и самоотдачи, силы духа и выносливости. Быть шахтером – это быть человеком, который готов к опасному и сложному труду. Быть шахтером – это быть верным товарищем и всегда следовать принципам взаимовыручки", - говорится в поздравлении, переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой Ахметова.

В нем отмечается, что День города Донецка и День щахтера – это праздники, "которые неотделимы друг от друга".

"Судьба моего родного города навеки переплетена с шахтерским трудом. Построенный на шахтах, созданный теми, кто знает цену труду, я знаю, Донецк – лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него, а вокруг "Донбасс Арены" зацветут розы", - подчеркнул Ахметов.

Теги: #донецк #ахметов #день_города
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