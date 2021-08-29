Джонсон объявил о завершении британской миссии по эвакуации персонала из Афганистана

Великобритания завершила эвакуацию британцев и граждан Афганистана из Кабула, за две недели в безопасные места были вывезены более 15 тыс. человек, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Посол в Афганистане Лори Бристоу покинул Кабул на борту одного из последних рейсов. Все остававшиеся военные, дипломаты и гражданские служащие уже уехали - это завершение миссии, доселе невиданной в нашей жизни", - говорится в опубликованном в воскресенье обращении Джонсона, приуроченном к окончанию миссии.

"В эти самые темные и самые сложные моменты наши вооруженные силы совершали великие и удивительные подвиги. Британские войска и официальные лица работали круглосуточно в ужасающих условиях, чтобы успеть к безжалостному окончанию срока. Они применили все свое терпение, заботу и разум для того, чтобы помочь людям, находящимся в страхе. Благодаря их колоссальным усилиям, страна подготовила, проверила и вывезла в безопасное место более 15 тыс. человек менее, чем за две недели", - завил Джонсон.

"Это и граждане Великобритании, и люди, которые без сомнения доказали лояльность нашей стране - переводчики, сопровождающие, помогавшие обеспечивать безопасность наших людей на протяжении двух десятилетий миссии в Афганистане", - отметил он.

Джонсон пообещал сохранить британское присутствие в регионе, а также удвоить средства, направляемые для него в этом году на гуманитарное содействие до 286 млн фунтов стерлингов.

"Мы вместе с другими нашими союзниками в США, в Европе и в мире будем контактировать с "Талибаном", принимая во внимание не их слова, а их действия. И если этот новый режим в Кабуле хочет дипломатического признания или размораживания ныне замороженных миллиардов, они должны обеспечить безопасный выезд всем, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, препятствовать новому превращению Афганистана в инкубатор мирового терроризма, потому как все это разрушительно для Афганистана", - заявил британский премьер.

"И мы используем любые рычаги - политические, экономические, дипломатические - для того, чтобы оказывать помощь народу Афганистана и защищать нашу собственную страну от какого-либо ущерба. И если люди будут изыскивать свидетельства энергии, духа и ценностей нашей страны, нашего желания проявить мировое лидерство в помощи нуждающимся по всему миру, я расскажу им о миссии по эвакуации людей из Кабула в последние 14 дней. Спасибо всем, кто принял в ней участие, я полагаю, они могут быть очень горды тем, что они сделали", - подчеркнул он.

Накануне начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер в эфире Би-би-си заявил о завершении операции по эвакуации иностранцев и афганцев из Кабула, которую проводила Великобритания.