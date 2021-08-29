События

10:38 29.08.2021

В Черкассах женщине, оставившей внука без медпомощи, объявлено подозрение

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В Черкассах женщине, оставившей внука без медпомощи, объявлено подозрение

В Черкассах полицейские объявили подозрение женщине, которая оставила семилетнего внука без медицинской помощи, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

"В ходе расследования полицейские установили, что женщина, наблюдая плохое состояние здоровья мальчика, не обратилось за профессиональной помощью в больницу и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку", - указано в сообщении.Как сообщалось, в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимационное отделение областной детской больницы доставлено мальчика, 2014 года рождения, с телесными повреждениями.

"При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно - от падения. Кроме того, выявлено царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения, механизм и локализация которых будет определено после проведения судебно-медицинской экспертизы и предоставления к следствию заключения", - сказано в сообщении.

Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика, который нуждался в неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

 

Теги: #медпомощь #черкассы #ребенок
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