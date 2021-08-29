События

10:28 29.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 215 млн 985 тыс. 676, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв заболеваний, связанных с COVID-19, достигло 4 млн 494 тыс. 518 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 38 млн 757 тыс. 191 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 637 тыс. 244.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 695 тыс. 30, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 437 тыс. 830.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 728 тыс. 605 заболевших, умерли 579 тыс. 10 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 578,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 964 человека, в Индии - 314, Бразилии - 2 тыс. 702.

 

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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