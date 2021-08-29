События

09:16 29.08.2021

Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

1 мин читать
Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

В Запорожье четыре вагона грузового поезда сошли с рельс, пассажирские поезда задерживаются, сообщила "Укрзализныця".

"Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1", - указано в сообщении.

Таким образом, ожидается задержка, продолжительностью до 2 часов, следующих поездов: №72 Киев - Запорожье, №142 Мариуполь - Одесса, №120 Запорожье – Львов, №119 Львов - Запорожье, №116 Киев - Бердянск.

"Укрзализныця" приносит извинения за неудобства и просит пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.

Теги: #задержка #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 16.08.2021
Количество брошенных и временно задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д растет - замдиректора департамента коммерческой работы УЗ

Количество брошенных и временно задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д растет - замдиректора департамента коммерческой работы УЗ

17:50 13.08.2021
На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

19:03 12.08.2021
"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

11:41 12.08.2021
Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

17:12 11.08.2021
"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

14:56 05.08.2021
"Укрзализныця" назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу

"Укрзализныця" назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу

15:40 04.08.2021
"Укрзализныця" назначила доппоезд из Львова в Херсон, увеличила количество мест на рейсах в Ужгород

"Укрзализныця" назначила доппоезд из Львова в Херсон, увеличила количество мест на рейсах в Ужгород

11:21 04.08.2021
Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть жертвы и пострадавшие

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть жертвы и пострадавшие

09:47 02.08.2021
"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

00:20 01.08.2021
Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены

Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

В Украине за сутки зафиксировано 1906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

Во время ЛГБТ-прайда в Одессе пострадали 29 правоохранителей, 51 участник доставлен в участок

Более 600 человек вывезено украинскими самолетами из Афганистана - Ермак

Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Женщине, которая оставила внука без медпомощи, объявлено подозрение

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

В Сингапуре вакцинировано 80% населения - Минздрав

Зеленский почтил память погибших за Украину

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

Украинская легкоатлетка Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Токио

В Украине за сутки зафиксировано 1906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины, ранены 10 военнослужащих

К концу года в Украину прибудут 22 французских вертолета для всех служб МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА