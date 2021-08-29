Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

В Запорожье четыре вагона грузового поезда сошли с рельс, пассажирские поезда задерживаются, сообщила "Укрзализныця".

"Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1", - указано в сообщении.

Таким образом, ожидается задержка, продолжительностью до 2 часов, следующих поездов: №72 Киев - Запорожье, №142 Мариуполь - Одесса, №120 Запорожье – Львов, №119 Львов - Запорожье, №116 Киев - Бердянск.

"Укрзализныця" приносит извинения за неудобства и просит пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.