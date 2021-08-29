В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 87 567 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

"87 567 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы – 57 795 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 693 мобильные бригады, 1 941 пункт прививки, 377 центров вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу – 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 890 163 прививки", - отметили в ведомстве.