События

09:06 29.08.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

1 мин читать
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 87 567 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

"87 567 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы – 57 795 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 693 мобильные бригады, 1 941 пункт прививки, 377 центров вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу – 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 890 163 прививки", - отметили в ведомстве.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 29.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1 906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

15:15 28.08.2021
Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

12:55 28.08.2021
В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

08:59 28.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

08:19 28.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

04:20 28.08.2021
США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники

США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники

12:15 27.08.2021
На ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз ковидной вакцины – глава НТГЭИ

На ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз ковидной вакцины – глава НТГЭИ

11:52 27.08.2021
Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

11:37 27.08.2021
Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

11:20 27.08.2021
Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

В Украине за сутки зафиксировано 1 906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

Во время ЛГБТ-прайда в Одессе пострадали 29 правоохранителей, 51 участник доставлен в участок

Более 600 человек вывезено украинскими самолетами из Афганистана - Ермак

Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

Украинская легкоатлетка Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Токио

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины, ранены 10 военнослужащих

К концу года в Украину прибудут 22 французских вертолета для всех служб МВД

29 августа: Какой сегодня праздник

Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности - Макрон

Посольство США в Афганистане рекомендовало согражданам срочно покинуть район аэропорта Кабула в связи с информацией об угрозах

КГГА: 29 августа на Троицкой площади и ул. Большой Васильковской будет ограничено движение транспорта

Экс-главу правления банка "Аркада" и его подельников будут судить за хищение средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА