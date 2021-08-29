В 10 утра в Украине объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников

29 августа в 10.00 объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников Украины, сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Фейсбуке.

"Также будут приспущены Государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях", - указано в сообщении.

Отмечается, что это произойдет в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен Указом президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, и как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

Смертельный для украинских защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха.