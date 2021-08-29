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08:16 29.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 1 906 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 906 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 685 человек, 34 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 28 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 134, медработников -  40). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 772 человека; летальных случаев - 34; выздоровели – 685 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случая заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 284 191 человек, выздоровело 2 206 392 человека, летальных случаев - 53 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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