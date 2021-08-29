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07:44 29.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины, ранены 10 военнослужащих

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины, ранены 10 военнослужащих

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего было ранено 10 военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет. У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи н.п. Травневое российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение, уже второй раз в течение недели. Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Как сообщается, в результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра", - указано в сообщении.

 

Теги: #оос #сводка
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