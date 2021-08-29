Посольство США в Афганистане рекомендовало согражданам срочно покинуть район аэропорта Кабула в связи с информацией об угрозах

Американское посольство в Афганистане распространило сообщение, в котором, ссылаясь на достоверную информацию об угрозах, призвало всех граждан США, ожидающих эвакуации у ворот кабульского аэропорта, срочно покинуть этот район.

"В связи с конкретной, заслуживающей доверия информацией об угрозе граждане США вблизи аэропорта Кабула, включая южные ворота, ворота у нового министерства внутренних дел и возле заправочной станции Панджшер, должны немедленно покинуть этот район", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Дипмиссия предупредила: "Избегайте поездок в аэропорт в настоящее время".

В четверг в результате теракта у кабульского аэропорта погибли 13 американских военных и более 150 афганцев. Ответственность за взрыв, осуществленный террористом-смертником, взяло на себя "Исламское государство" (ИГИЛ).

Накануне президент США Джо Байден предупредил о возможных новых терактах ИГИЛ.

"Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - сказал Байден журналистам, добавив, что он поручил принять все возможные меры для защиты военнослужащих, которые осуществляют охрану аэропорта и помогают доставлять туда эвакуируемых американцев.

Пентагон информировал, что в настоящее время аэропорт охраняют около 4 тыс. американских военных, их эвакуация уже началась в связи с приближением крайнего срока вывода войск - 31 августа.