События

02:00 29.08.2021

Организаторы незаконного прослушивания украинцев предстанут перед судом

1 мин читать
Организаторы незаконного прослушивания украинцев предстанут перед судом

Офис генерального прокурора направил в суд обвинение против двух полицейских по факту нарушения тайны телефонных разговоров, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Группа лиц, в которую входили действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области, организовала схему предоставления услуг по прослушиванию телефонных разговоров граждан за денежное вознаграждение", - указано в сообщении.

Отмечается, что для этого использовались спецсредства, которые секретно считывали информацию.

"Правоохранители задержали бывшего оперативного работника Главного управления Нацполиции в Черкасской области после передачи очередной информации и получения за нее 2000 долларов США. Позже по результатам проведения судебных экспертиз было сообщено о подозрении действующему работнику ГУ НП в Черкасской области", - сообщила пресс-служба.

Теги: #незаконная #украина #полицейские #прослушка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 28.08.2021
Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений - Шмыгаль

Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений - Шмыгаль

08:59 28.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

08:54 28.08.2021
В Волынской области обнаружен один случай заболевания ботулизмом

В Волынской области обнаружен один случай заболевания ботулизмом

08:19 28.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

07:49 28.08.2021
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два обстрела, украинские бойцы не пострадали

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два обстрела, украинские бойцы не пострадали

07:02 28.08.2021
Над Харьковом зафиксирован летающий иностранный беспилотник

Над Харьковом зафиксирован летающий иностранный беспилотник

06:48 28.08.2021
Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

06:19 28.08.2021
Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

05:37 28.08.2021
Дело по обвинению президента Национальной академии аграрных наук передали в суд

Дело по обвинению президента Национальной академии аграрных наук передали в суд

02:46 28.08.2021
Посол Украины Серватюк заявляет о 230 украинцах, остающихся на территории Афганистана

Посол Украины Серватюк заявляет о 230 украинцах, остающихся на территории Афганистана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

Восемь украинских военнослужащих ранены и получили боевые травмы во время обстрела района Авдеевки и самого города – Украинская сторона в ТКГ

На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

Все украинские граждане, которые изъявили желание покинуть Афганистан, эвакуированы – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Защитники Панджшера опровергли утверждения талибов об их входе в долину

Еще один теракт близ аэропорта Кабула крайне вероятен в ближайшие 24-36 часов - Байден

Экс-замминистра топлива и энергетики т. н. "ДНР" будут судить за агитацию в пользу террористической организации

Практически все страны завершили операции по эвакуации граждан из Афганистана, иностранные силы покидают страну

Во время ЛГБТ-прайда в Одессе пострадало 29 правоохранителей, 51 участник доставлен в участок – полиция

США сообщают о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

Более 600 человек вывезено украинскими самолетами из Афганистана - Ермак

Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

Меркель обсудила Афганистан с Джонсоном и Рютте

Вакцина Moderna доступна украинцам для второй дозы – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА