Организаторы незаконного прослушивания украинцев предстанут перед судом

Офис генерального прокурора направил в суд обвинение против двух полицейских по факту нарушения тайны телефонных разговоров, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Группа лиц, в которую входили действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области, организовала схему предоставления услуг по прослушиванию телефонных разговоров граждан за денежное вознаграждение", - указано в сообщении.

Отмечается, что для этого использовались спецсредства, которые секретно считывали информацию.

"Правоохранители задержали бывшего оперативного работника Главного управления Нацполиции в Черкасской области после передачи очередной информации и получения за нее 2000 долларов США. Позже по результатам проведения судебных экспертиз было сообщено о подозрении действующему работнику ГУ НП в Черкасской области", - сообщила пресс-служба.