Еще один теракт близ аэропорта Кабула крайне вероятен в ближайшие 24-36 часов - Байден
Американское военное командование считает, что в ближайшие 24-36 часов в районе аэропорта в Кабуле вероятно еще одно нападение террористов, заявил в субботу президент США Джо Байден.
"Наше командование проинформировало меня, что атака крайне вероятна в ближайшие 24-36 часов", - говорится в его заявлении, распространенном Белым домом.
Байден отметил, что распорядился сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность военных США в аэропорту афганской столицы.
Кроме того, президент предупредил, что армия США продолжит наносить удары по боевикам, причастным к недавнему теракту близ аэропорта.
"Я предупреждал, что мы будем бороться против группировки, ответственной за атаку против наших войск и афганских мирных жителей, и мы сделали это. Этот удар не был последним", - заявил Байден.
Ранее на этой неделе теракт у одного из въездов в аэропорт Кабула привел к гибели порядка 200 человек, в том числе - 13 американских военнослужащих. Считается, что атаку провела ячейка группировки ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане.
Военное командование США сообщило, что в пятницу провело авиаудар, в результате которого погибли два главаря ИГ, предположительно, причастных к подготовке этого теракта.
США планируют 31 августа завершить в аэропорту Кабула эвакуацию гражданских лиц, стремящихся покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан.