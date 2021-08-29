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01:04 29.08.2021

Еще один теракт близ аэропорта Кабула крайне вероятен в ближайшие 24-36 часов - Байден

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Еще один теракт близ аэропорта Кабула крайне вероятен в ближайшие 24-36 часов - Байден

Американское военное командование считает, что в ближайшие 24-36 часов в районе аэропорта в Кабуле вероятно еще одно нападение террористов, заявил в субботу президент США Джо Байден.

"Наше командование проинформировало меня, что атака крайне вероятна в ближайшие 24-36 часов", - говорится в его заявлении, распространенном Белым домом.

Байден отметил, что распорядился сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность военных США в аэропорту афганской столицы.

Кроме того, президент предупредил, что армия США продолжит наносить удары по боевикам, причастным к недавнему теракту близ аэропорта.

"Я предупреждал, что мы будем бороться против группировки, ответственной за атаку против наших войск и афганских мирных жителей, и мы сделали это. Этот удар не был последним", - заявил Байден.

Ранее на этой неделе теракт у одного из въездов в аэропорт Кабула привел к гибели порядка 200 человек, в том числе - 13 американских военнослужащих. Считается, что атаку провела ячейка группировки ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане.

Военное командование США сообщило, что в пятницу провело авиаудар, в результате которого погибли два главаря ИГ, предположительно, причастных к подготовке этого теракта.

США планируют 31 августа завершить в аэропорту Кабула эвакуацию гражданских лиц, стремящихся покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан.

 

Теги: #сша #теракт #афганистан #байден
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