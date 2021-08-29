Экс-замминистра топлива и энергетики т. н. "ДНР" будут судить за агитацию в пользу террористической организации

Киевская городская прокуратура направила в суд дело бывшего заместителя министра топлива и энергетики т. н. "ДНР", который обвиняется в участии в террористической организации, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Подозреваемый в период с июля 2014 по 2015 год, занимая должность так называемого "заместителя министра топлива и энергетики "ДНР", проводил агитационную работу среди населения Донецкой области о деятельности указанной террористической организации в целях склонения к участию в ней и получение поддержки среди жителей восточных регионов Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, подозреваемый налаживал взаимодействие незаконных государственных образований "ДНР" и "ЛНР" между собой для координации действий, направленных на захват государственной власти в Украине и изменение государственной границы Украины.

Как сообщается, подозреваемый также оказывал участникам "ДНР" материальную и организационную помощь, обеспечивал топливом военные машины, которые использовались в вооруженном противостоянии с ВСУ на территории Донецкой области.

При этом, он активно взаимодействовал с местными и зарубежными СМИ для агитации в пользу т.н."ДНР", а также дискредитации органов государственной власти Украины.

"Стороной обвинения получено разрешение суда на задержание подозреваемого с целью привода в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.