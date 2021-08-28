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23:16 28.08.2021

Практически все страны завершили операции по эвакуации граждан из Афганистана, иностранные силы покидают страну

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Практически все страны завершили операции по эвакуации граждан из Афганистана, иностранные силы покидают страну

За три дня до крайнего срока вывода иностранных сил из Афганистана практически все страны завершили свои операции по эвакуации гражданских лиц в аэропорту Кабула, и военнослужащие стран НАТО покидают эту страну, сообщает в субботу агентство Associated Press.

К вечеру субботы доступ для афганцев к аэропорту Кабула практически закрыт. Днем боевики "Талибана" расставили дополнительные КПП на въезд в аэропорт, чтобы не допустить скоплений людей и толп по пути к столичной воздушной гавани. Агентство отмечает, что большинство мест, где ранее люди группами ожидали возможности попасть в аэропорт, в данный момент пусты.

В Вашингтоне вечером в субботу заявили, что к настоящему моменту, начиная с 15 августа, эвакуировали 117 тыс. человек, причем в подавляющем большинстве своем это были афганцы.

Кроме того, в субботу американские официальные лица заявили, что военные в аэропорту Кабула предпринимают все возможные меры безопасности, потому что не исключается вероятность того, что террористы могут вновь нанести удар по аэропорту и его окрестностям. В результате серии терактов в четверг погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих.

Представитель "Талибана" Забиулла Моджахед заявил в субботу, что силы группировки занимали некоторые позиции в аэропорту и готовы мирно взять его под свой контроль, когда американские войска покинут его, однако представитель Пентагона Джон Кирби опроверг это заявление.

Британия в субботу завершила операцию по эвакуации гражданских лиц, теперь в течение выходных Афганистан покинут и британские военные. В Лондоне признали, что им удалось вывезти не всех людей, которых они планировали забрать. Самолет итальянских ВВС, совершивший последний эвакуационный рейс с гражданскими лицами, приземлился в Риме рано утром в субботу. В ночь на субботу эвакуацию завершила и Франция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Париж ведет переговоры с талибами через Катар о возможной дальнейшей эвакуации людей по воздуху, однако он отметил, что эти переговоры "очень хрупкие и весьма условные".

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом, закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

 

Теги: #эвакуация #афганистан #ситуация
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