Во время ЛГБТ-прайда в Одессе пострадало 29 правоохранителей, 51 участник доставлен в участок – полиция

Во время одесского ЛГБТ-марша пострадало 29 полицейских, 51 участник доставлен в отделение, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение по отношению к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате борьбы 29 правоохранителей получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

"Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлены 51 человек", - отмечает пресс-служба.

Полицейские начали производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении работников правоохранительных органов

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них", - цитирует главу полиции региона Николая Семинишина пресс-служба.