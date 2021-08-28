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22:47 28.08.2021

США сообщают о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

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США сообщают о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

Американские военные в ходе нанесенного в пятницу авиаудара сумели ликвидировать двух главарей террористической группировки ИГ, сообщил в субботу генерал-майор ВС США Хэнк Тэйлор.

"Теперь, когда мы получили дополнительную информацию, могу подтвердить, что мы уничтожили двух высокопоставленных главарей ИГ, а еще один ранен. Гражданские не пострадали", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Речь идет об авиаударе, нанесенном США по ИГ в ответ на совершенный раннее на этой неделе теракт у въезда в аэропорт Кабула. В результате этого нападения погибли 13 военнослужащих США и множество афганцев.

Теги: #сша #афганистан #антитеррор
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