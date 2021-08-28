Более 600 человек вывезено украинскими самолетами из Афганистана - Ермак

Украинскими самолетами из Афганистана вывезено уже более 600 человек, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Фейсбук.

"Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев - тех, кто оказался в опасности. Среди них - журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек", - написал он.

По словам Ермака, Украина откликнулась на обращение партнерев с просьбой о спасении их граждан. Также украинские самолеты эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Отмечается, что из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, украинским спасателям пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. К счастью, обошлось без потерь.

Глава ОП поблагодарил сотрудников Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины за проведенную операцию.

Он также отметил, что граждане Украины еще могут оставаться в других местах Афганистана. ОПУ постоянно мониторит ситуацию, 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины.

"Ни одного нашего гражданина, находящегося в беде не оставят на произвол судьбы", - подчеркнул глава ОП.

Ранее сообщалось, что по словам Ермака, Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, заявивших про желание выехать из Афганистана. Три украинских борта приземлились в аэропорту "Борисполь" в субботу вечером.