Более 600 человек вывезено украинскими самолетами из Афганистана - Ермак
Украинскими самолетами из Афганистана вывезено уже более 600 человек, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Фейсбук.
"Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев - тех, кто оказался в опасности. Среди них - журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек", - написал он.
По словам Ермака, Украина откликнулась на обращение партнерев с просьбой о спасении их граждан. Также украинские самолеты эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.
Отмечается, что из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, украинским спасателям пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. К счастью, обошлось без потерь.
Глава ОП поблагодарил сотрудников Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины за проведенную операцию.
Он также отметил, что граждане Украины еще могут оставаться в других местах Афганистана. ОПУ постоянно мониторит ситуацию, 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины.
"Ни одного нашего гражданина, находящегося в беде не оставят на произвол судьбы", - подчеркнул глава ОП.
Ранее сообщалось, что по словам Ермака, Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, заявивших про желание выехать из Афганистана. Три украинских борта приземлились в аэропорту "Борисполь" в субботу вечером.