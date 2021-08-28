Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

Двое военнослужащих ранены в результате обстрела на Донбассе, сообщил пресс-центр ООС в субботу вечером.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате вражеского огня двое военнослужащихполучили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинские военные открыли огонь в ответ и контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось, восемь военнослужащих были ранены 28 августа в результате обстрелов украинских позиций.