События

21:33 28.08.2021

Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

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Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

Двое военнослужащих ранены в результате обстрела на Донбассе, сообщил пресс-центр ООС в субботу вечером.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате вражеского огня двое военнослужащихполучили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинские военные открыли огонь в ответ и контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось, восемь военнослужащих были ранены 28 августа в результате обстрелов украинских позиций.

Теги: #оос #раненные #донбасс
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Интерфакс-Украина
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