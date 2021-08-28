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19:46 28.08.2021

Вакцина Moderna доступна украинцам для второй дозы – Ляшко

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Вакцина Moderna доступна украинцам для второй дозы – Ляшко

Вакцина от COVID-19 компании Moderna доступна украинцам для второй дозы, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для второй дозы. Вакцина Moderna пока доступна украинцам для второй дозы. Дополнительно пока речь не идет о следующих поставки этой вакцины. Изначально было зарезервировано на национальном складе необходимое количество для второй дозы, в соответствии с потребностью на вторую дозу, вакцину развозят в регионы. Поэтому для первой дозы Moderna сейчас недоступна", - сказал он журналистам в субботу.

Относительно однодозной вакцины Janssen компании Johnson&Johnson, которая уже зарегистрирована в Украине, Ляшко уточнил, что в настоящее время поставок этой вакцины в Украину нет, но, "возможно, и будет".

"Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем", - сказал он.

Как отметил Ляшко, если бы в летний период в Украине использовалась однодозовая вакцина Janssen, то страна достигла бы уровня в 5 млн полностью вакцинированных граждан.

"Когда мы говорили, что до конца лета будет 5 млн полностью вакцинированных людей, мы понимали: если бы была не Moderna с 2,2 млн доз, а Janssen, то было бы 5 млн полностью вакцинированных людей", - сказал он.

Теги: #вакцина #поставка
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