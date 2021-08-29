29 августа: Какой сегодня праздник

Сегодня День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Соответствующий Указ №621/2019 президент Украины подписал 23 августа 2019 года. Данное решение принято с целью достойного почтения памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

В последнее воскресенье августа отмечают День шахтёра, праздник,официально утвержденный в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года. По состоянию на начало года в Украине насчитывается 148 шахт, из них 102 в собственности государства. Большая часть шахт расположена на неподконтрольной Украине территории (67), еще 2 шахты - не действующие, 33 - работают (но только 4 считаются рентабельными).

Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) утвержден на 64-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 2009 года. Дата, отмечаемая 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний.

29 августа день рождения празднуют украинские города: Ровно, 1283 — 738-летие; Желтые Воды -1648 — 373-летие; Торез,1778 — 243-летие; Стаханов, 1814 — 207-летие, Донецк, 1869 — 152-летие; Мирноград, 1911 — 110-летие; Нововолынск, 1950 — 71-летие; Шахтерск, 1953 — 68-летие.

В Армении, с 1999 года последнее воскресенье августа объявлено в Армении Днём озера Севан, крупнейшего на Кавказе.

Также сегодня: день рождения мотоцикла; день гуляний по крышам; начало года по древнеегипетскому календарю; день "Больше трав, меньше соли"; день жареного мяса – Япония; винный фестиваль – Португалия; день бабушек и дедушек – Тайвань; день посадки деревьев – Аргентина; день лимонного сока – США; день прав человека – США; праздник урожая "Карам" - Индия; день швейцарских виноделов – США; день закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – Казахстан; день гончарной печи – США; день муниципальной полиции – Польша.

29 августа православные христиане отмечают перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. По преданиям, Иисус Христос умылся водой, а лицо промокнул льняным полотном, на котором запечатлелся его лик – нерукотворный образ Спасителя. С помощью этого полотна от смертельной болезни вылечился правитель Эдессы Авгарем. Третий Спас (Хлебный Спас, Ореховый Спас) — день в народном календаре славян, посвящённый воспоминаниям перенесения Нерукотворного образа Спасителя и приходящийся на 29 августа.

На Ореховый Спас с полей убирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы обеспечить свои семьи одеждой. В обеденное время святили хлеб, пироги и орехи. К вечеру было принято садиться за стол. Подавали настойку на основе грецких орехов, а также хлеб и пироги. Заканчивали день мытьем в бане.

Раньше на праздник во многих городах устраивали ярмарки, где продавали домотканые полотна. Считали, что торговля в этот день должна была быть особенно благоприятной.

Для отведения порчи от себя необходимо самому съесть первый орех, а другой отдать случайному встречному.

В этот день принято умываться родниковой водой – считается, что на Ореховый Спас она обладает особой исцеляющей силой.

Также в этот день по традиции нужно обойти колодец. Согласно поверью, так можно замкнуть проблемы и оставить все беды в прошлом.

На Ореховый Спас плели оберег, который спасал от дурного влияния. Так, венок из орешника спасает от бед, из веток – привлекает благополучие, а банный веник выметает болезни.

Приметы 29 августа: если журавли потянулись на юг, значит, зима будет ранней; жара, начавшаяся в этот день, свидетельствует о том, что во второй половине сентября будет холодно и дождливо; хорошая погода – запасов хватит на всю зиму, поскольку она будет короткой.

Нельзя: ссориться, так как весь негатив может вернуться к обидчику; отказываться от работы, ведь этот праздник– время сбора урожая; отказывать нуждающимся в помощи.

Именины:Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан, Яков