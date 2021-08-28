Российские наемники на Донбассе с начала суток 13 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 28 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Троицкого противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Светлодарском противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли позиции подразделений ОС из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также была обстреляна гражданская инфраструктура Авдеевки – с применением минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Под населенным пунктом Красногоровка наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Под Водяным, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

Возле Травневого наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, под Луганским – дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ.