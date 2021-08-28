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17:15 28.08.2021

На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

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На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

В субботу, 28 августа, в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин журналистам в аэропорту "Борисполь", где приземлились первые два борта с эвакуированными.

Он уточнил, что посадка третьего борта ожидается в течение одного-двух часов.

Министр обороны Украины Андрей Таран подчеркнул, что операцией по эвакуации руководили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "При этом координация эвакуации координировалась с иностранными партнерами Украины, в частности, США, Великобритании и Литвы", - отметил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что самолеты – два гражданских борта и один военный - двигались через Пакистан, и рассадка людей проводилась в том числе непосредственно в Исламабаде.

"После того, как третий борт прибудет, потому что рассадка проводилась в том числе в Исламабаде, будет четко известно, кто какими бортами прибыл, и Министерство иностранных дел предоставит вам соответствующую исчерпывающую информацию", - объяснил он.

Теги: #афганистан #самолеты #мид
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