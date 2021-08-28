В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела ранены трое военнослужащих

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" ранены трое украинских военнослужащих, сообщает командование ОТГ.

"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется.

О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

Как сообщалось, утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.