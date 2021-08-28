События

15:27 28.08.2021

В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела ранены трое военнослужащих

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В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела ранены трое военнослужащих

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" ранены трое украинских военнослужащих, сообщает командование ОТГ.

"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется.

О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

Как сообщалось, утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

 

Теги: #ранения #оос
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