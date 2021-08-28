По факту обстрела Авдеевки открыто уголовное производство – штаб ООС

По факту обстрела в субботу гражданской инфраструктуры Авдеевки (Донецкая область) открыто уголовное производство, сообщается на странице Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", - отмечается в сообщении.

Об обстреле проинформирована Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "По данному факту возбуждено уголовное производство", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел, "прекратив огневую активность противника".

Как сообщалось, "Укрзализныця" вынужденно ограничила движение поездов вблизи станции "Авдеевка" из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия.