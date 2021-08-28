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12:55 28.08.2021

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

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В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

Более 70 работников украинского туризма прошли первую вакцинацию против COVID-19 в туристическом культурном пространстве "Чернобыль-Хаб", сообщил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров, владелец "Чернобыль-хаба" Ярослава Емельяненко агентству "Интерфакс-Украина".

Вакцинация была проведена при поддержке Киевской областной государственной администрации 27 августа.

"Гиды, менеджеры и другие работники туризма, контактирующие с большим количеством клиентов, особенно из других стран, рискуют больше всего. Выездная бригада КОДА сработала очень слажено и профессионально. Вакцинируемые довольны. Благодарят. Ждем их на следующий заход", - сообщил Емельяненко.

Теги: #чернобыль #туризм #хаб #вакцинация
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