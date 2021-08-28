Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

В ближайшие сутки дождливую погоду западной части Украины будет определять атмосферный фронт; на остальной территории сухая и жаркая погода в поле повышенного давления, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди; температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

На остальной территории без осадков, лишь в Киевской области днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 28-33° (в Киевской и Черниговской областях ночью 10-15°, днем 22-27°).

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 августа самая высокая температура днем была 33,7 в 1992г., самая низкая ночью 5,5 в 1966г.

В понедельник, 30 августа, в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы (в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 13-18°, на юге до 23°, днем 29-34°, в северных областях 23-28°.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

В Карпатах 30 августа ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8°, днем 11-16°.

В Киеве в понедельник временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

28 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре, в пределах Киева, 22°.