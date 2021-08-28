Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров в "Сильпо"

Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров (специально отведенных зон в магазине под определенный товар - ИФ) в "Сильпо", сообщила руководитель B2B направления Decathlon Ukraine Елена Родина агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в корнерах на данный момент представлено 74 позиции, акцент в основном на товарах для туризма, компактных сумках и рюкзаках, а также товарах для фитнеса.

"Будем добавлять в процессе работы и исходя из предпочтений клиентов "Сильпо". Также около 10% товара будут меняться в зависимости от сезонности", - добавила Родина.

По ее словам, цены в магазинах "Сильпо" будут такие же, как и в магазинах Decathlon.

Родина уточнила, что компания представлена в "Сильпо" не только в столице, но и в других городах: Чернигове, Одессе, Сумах, Тернополе, Херсоне, Харькове, Львове, Краматорске, Запорожье.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможных совместных проектах с другими сетями, она отметила, что компания намерена активно развивать данное направление. "Мы хотим, чтоб спорт стал доступен большему количеству людей", - пояснила Родина.

Decathlon известен как мировой лидер спортивного ритейла, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами для более чем семидесяти видов спорта.

Первый магазин Decathlon в Украине был открыт в марте-2019 в Киеве. В настоящее время в столице представлены три магазина, а также один в Одессе. Помимо этого товары Decathlon доступны для заказа в интернет-магазине.

Сеть супермаркетов "Сильпо", входящая в Fozzy Group, насчитывает 239 супермаркетов в 61 городе Украины.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 700 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.