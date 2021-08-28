События

12:29 28.08.2021

Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров в "Сильпо"

2 мин читать
Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров в "Сильпо"

Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров (специально отведенных зон в магазине под определенный товар - ИФ) в "Сильпо", сообщила руководитель B2B направления Decathlon Ukraine Елена Родина агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в корнерах на данный момент представлено 74 позиции, акцент в основном на товарах для туризма, компактных сумках и рюкзаках, а также товарах для фитнеса.

"Будем добавлять в процессе работы и исходя из предпочтений клиентов "Сильпо". Также около 10% товара будут меняться в зависимости от сезонности", - добавила Родина.

По ее словам, цены в магазинах "Сильпо" будут такие же, как и в магазинах Decathlon.

Родина уточнила, что компания представлена в "Сильпо" не только в столице, но и в других городах: Чернигове, Одессе, Сумах, Тернополе, Херсоне, Харькове, Львове, Краматорске, Запорожье.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможных совместных проектах с другими сетями, она отметила, что компания намерена активно развивать данное направление. "Мы хотим, чтоб спорт стал доступен большему количеству людей", - пояснила Родина.

Decathlon известен как мировой лидер спортивного ритейла, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами для более чем семидесяти видов спорта.

Первый магазин Decathlon в Украине был открыт в марте-2019 в Киеве. В настоящее время в столице представлены три магазина, а также один в Одессе. Помимо этого товары Decathlon доступны для заказа в интернет-магазине.

Сеть супермаркетов "Сильпо", входящая в Fozzy Group, насчитывает 239 супермаркетов в 61 городе Украины.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 700 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Теги: #decathlon #сильпо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 13.05.2021
Открыть магазины планируем во всех крупных городах – генеральный директор Decathlon Ukraine

Открыть магазины планируем во всех крупных городах – генеральный директор Decathlon Ukraine

17:11 13.05.2021
Доля e-commerce составляет 30% продаж Decathlon Ukraine

Доля e-commerce составляет 30% продаж Decathlon Ukraine

17:01 13.05.2021
Decathlon в июне откроет магазин в Одессе

Decathlon в июне откроет магазин в Одессе

16:46 29.04.2021
Сеть "Сильпо" в 2020 году увеличила товарооборот на 12,2%

Сеть "Сильпо" в 2020 году увеличила товарооборот на 12,2%

13:26 18.02.2021
АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

11:16 25.01.2021
Decathlon откроет третий магазин в Киеве в ТРК "Проспект"

Decathlon откроет третий магазин в Киеве в ТРК "Проспект"

17:44 10.07.2020
"Сильпо" открыл новый супермаркет в Киеве при поддержке правительства Шри-Ланки

"Сильпо" открыл новый супермаркет в Киеве при поддержке правительства Шри-Ланки

16:14 21.05.2020
ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн

ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн

12:26 04.05.2020
"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

17:48 29.04.2020
"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом в крупных городах

"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом в крупных городах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

США выделит Украине $60 млн на оборону

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

ПОСЛЕДНЕЕ

Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

Рада получила статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН

Посольство Германии в Украине предоставляет финпомощь для проведения ПрайдМесяца

Правоохранители подозревают руководство аэропорта "Запорожье" в присвоении 0,5 млн грн

В центре Кропивницкого обнаружен схрон оружия, изъяты противотанковые гранаты и более тысячи патронов

В Казахстане 29 августа объявлено днем общенационального траура

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,4 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА