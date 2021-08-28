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12:07 28.08.2021

СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

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СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили злоумышленников в Киеве, которые через соцсети распространяли антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы".

"Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан", - сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

"Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы", - указывается в сообщении.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили: 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Теги: #крым #сбу #крымская_платформа #ботоферма
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