"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

"Укрзализныця" вынужденно ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци" в субботу, из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций "Покровск" и "Очеретино".

Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции "Покровск". Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции "Очеретино".

В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия.

Пострадавших среди железнодорожников нет.