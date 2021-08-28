События

11:28 28.08.2021

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

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Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

На Донбассе в результате обстрела российских наемников в субботу ранен украинский военнослужащий, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схид".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное", - отмечается в сообщении ОТГ "Схид" в соцсети Фейсбук.

О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

Теги: #ранение #военнослужащий #донбасс
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