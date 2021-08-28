Рада получила статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН

Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН приняла резолюцию о предоставлении Верховной Раде Украины статуса наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН, сообщается в твиттер-аккаунте парламента Украины.

"Приобретение Верховной Радой статуса наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН будет способствовать развитию отношений с регионом Юго-Восточной Азии. Такой статус создаст дополнительные возможности для нашего государства продвигать национальные интересы, доносить до парламентариев АСЕАН позицию Украины, создавать новые экономические возможности", - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

В состав АSEАN входят 10 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос и Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.