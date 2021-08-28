События

11:19 28.08.2021

Рада получила статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН

1 мин читать
Рада получила статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН

Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН приняла резолюцию о предоставлении Верховной Раде Украины статуса наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН, сообщается в твиттер-аккаунте парламента Украины.

"Приобретение Верховной Радой статуса наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН будет способствовать развитию отношений с регионом Юго-Восточной Азии. Такой статус создаст дополнительные возможности для нашего государства продвигать национальные интересы, доносить до парламентариев АСЕАН позицию Украины, создавать новые экономические возможности", - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

В состав АSEАN входят 10 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос и Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Теги: #асеан #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 26.08.2021
Рада в начале политического сезона сфокусируется на пакете законов, касающихся закрытия обязательств по МВФ - нардеп Железняк

Рада в начале политического сезона сфокусируется на пакете законов, касающихся закрытия обязательств по МВФ - нардеп Железняк

13:54 24.08.2021
Разумков: из стен Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность и сдающий национальные интересы

Разумков: из стен Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность и сдающий национальные интересы

13:39 24.08.2021
Зеленский участвует в торжественном заседании Рады, посвященном 30-летию независимости Украины

Зеленский участвует в торжественном заседании Рады, посвященном 30-летию независимости Украины

17:02 23.08.2021
Рада призвала организации и парламенты сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

Рада призвала организации и парламенты сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

10:36 20.08.2021
Зеленский выступит на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия независимости Украины - Разумков

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия независимости Украины - Разумков

17:10 18.08.2021
Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

13:18 17.08.2021
В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" – соцопрос

В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" – соцопрос

13:51 11.08.2021
В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

12:29 10.08.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

11:21 05.08.2021
Почти половина украинцев считает Верховную Раду тем органом, который больше всего злоупотребляет властью – опрос

Почти половина украинцев считает Верховную Раду тем органом, который больше всего злоупотребляет властью – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

США выделит Украине $60 млн на оборону

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

ПОСЛЕДНЕЕ

Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров в "Сильпо"

Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

Посольство Германии в Украине предоставляет финпомощь для проведения ПрайдМесяца

Правоохранители подозревают руководство аэропорта "Запорожье" в присвоении 0,5 млн грн

В центре Кропивницкого обнаружен схрон оружия, изъяты противотанковые гранаты и более тысячи патронов

В Казахстане 29 августа объявлено днем общенационального траура

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,4 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА