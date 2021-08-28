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10:15 28.08.2021

Посольство Германии в Украине предоставляет финпомощь для проведения ПрайдМесяца

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Посольство Германии в Украине предоставляет финпомощь для проведения ПрайдМесяца

Посольство ФРГ в Украине предоставляет финансовую поддержку общественной организации KyivPride для проведения ПрайдМесяца (21 августа - 19 сентября), особое внимание будет уделено диалогу между активистами и оппонентами ЛГБТ+.

"Разнообразная программа "За равные права": мы рады предоставить финансовую поддержку KyivPride для проведения ПрайдМесяца 21.08-19.09! Особое внимание уделено диалогу: не только о внесении изменений в законодательство, но и для обмена мнениями между активистами и оппонентами ЛГБТ +", - сообщается в твиттер-аккаунте посольства в субботу.

Как сообщалось, в субботу в Одессе запланировано проведение "Марша равенства" - шествия представителей ЛГБТ-сообщества.

Теги: #посольство #финпомощь #лгбт #германия
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