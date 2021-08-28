В центре Кропивницкого обнаружен схрон оружия, изъяты противотанковые гранаты и более тысячи патронов

В центральной части Кропивницкого обнаружен тайник с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона", - отмечено в сообщении.

Схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, который находится на одной из центральных улиц города.

"Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - информирует пресс-центр.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Кроме того, в Закарпатской области сотрудники СБУ предотвратили незаконную переправку в Евросоюз партии холодного оружия.

"Правоохранители обнаружили контрабандный товар у местного жителя во время проведения таможенного контроля. Злоумышленник спрятал 11 единиц холодного оружия среди личных вещей", - сообщили в СБУ.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.