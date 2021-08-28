В Казахстане 29 августа объявлено днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе боеприпасов в Жамбылской области, повлекшими гибель людей.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура", - написал Токаев в субботу в Твиттере.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. м.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек и 98 пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.