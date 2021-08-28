В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 166 551 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в телеграм-канале.

"166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа 2021. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы – 109 116 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 1023 мобильные бригады, 2934 пункта прививки, 340 центров вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8802596 прививок", - отметили в ведомстве.