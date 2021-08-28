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08:50 28.08.2021

Франция завершила эвакуацию из Афганистана

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Франция завершила эвакуацию из Афганистана

О завершении операции по эвакуации из Кабула граждан Франции и помогавших стране афганцев объявила французский министр обороны Флоранс Парли.

"Операция "Апаган", начатая 15 августа по просьбе президента республики, завершилась", - написала она в своем Твиттере.

Министр сообщила, что менее чем за две недели французские военные обеспечили безопасность почти 3 тыс. человек. Это касается также более 2600 афганцев, которые были приняты во Франции.

"Я отдаю должное приверженности наших военных, дипломатов, полицейских, тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы позволить этим тысячам людей бежать от террора. Я благодарю наших союзников за их солидарность и поддержку этой профессионально проведенной операции", - отметила она, добавив, что Франция по-прежнему готова оказывать помощь в выезде из Афганистана "всем, кто нуждается в защите".

В то же время в распространенном совместном заявлении Парли и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана говорится, что авиаперевозки пришлось прервать "из-за несоблюдения условий безопасности в аэропорту Кабула", что было вызвано "быстрым выводом американских войск", которые должны покинуть Афганистан до 31 августа.

В нем также сообщается, что сотрудники посольства Франции в Кабуле прибыли в Абу-Даби, откуда будут отправлены на родину.

Министры заявили, что продолжат переговоры с талибами, чтобы совместно с другими странами-союзниками продолжить эвакуацию тысяч афганцев, имеющих право на защиту Запада.

"Мы продолжим работу с официальными лицами движения" Талибан", чтобы гарантировать, что после 31 августа они не будут создавать никаких препятствий для отъезда тех, кто пожелает это сделать", - говорится в заявлении министров обороны и иностранных дел.

В четверг французская делегация встретилась в Катаре с представителями движения "Талибан".

Теги: #эвакуация #афганистан #минобороны #франция
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