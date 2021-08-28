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08:19 28.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 2 082 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 27 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 082 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 708 человек; летальных случаев - 54; выздоровели – 1 025 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 282 285 человека, выздоровели 2 205 707 человека, летальных случаев - 53 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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