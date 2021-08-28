С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два обстрела, украинские бойцы не пострадали

С начала текущих суток субботы на Донбассе зафиксировано два обстрела, украинские бойцы не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В частности, неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вместе с тем, за прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

В частности, вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Зайцево враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.