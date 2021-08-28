Над Харьковом зафиксирован летающий иностранный беспилотник

Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом, сообщила пресс-служба управления СБ Украины в Харьковской области.

"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении.

В СБУ призывают неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

"Просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом", - подчеркнули в ведомстве.