События

07:02 28.08.2021

Над Харьковом зафиксирован летающий иностранный беспилотник

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Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом, сообщила пресс-служба управления СБ Украины в Харьковской области.

"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении.

В СБУ призывают неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

"Просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом", - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #иностранный #беспилотник #украина #харьков
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Интерфакс-Украина
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