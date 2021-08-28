События

06:50 28.08.2021

США нанесли воздушный удар по афганской провинции, ликвидирован боевик ИГИЛ

1 мин читать

США использовали беспилотник для нанесения удара по позиции "Исламского государства" в афганской провинции Нангахар, в результате был уничтожен боевик, занимавшийся планированием атак ИГИЛ, сообщило Центральное командование ВС США.

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы уничтожили цель. Мы не располагаем информацией о жертвах среди гражданского населения", - говорится в заявлении американских военных.

Президент Джо Байден пообещал в четверг, что Соединенные Штаты найдут виновных в террористической атаке на кабульский аэропорт в четверг. Он приказал Пентагону разработать планы нанесения удара по террористам.

В сообщении командования не говорится, был ли уничтоженный боевик ИГИЛ связан с терактом в аэропорту, в результате которого погибли более 100 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Теги: #бпла #сша #афганистан #удар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:20 28.08.2021
США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники

США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники

02:46 28.08.2021
Посол Украины Серватюк заявляет о 230 украинцах, остающихся на территории Афганистана

Посол Украины Серватюк заявляет о 230 украинцах, остающихся на территории Афганистана

01:32 28.08.2021
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

01:31 28.08.2021
Эстония эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана

Эстония эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана

01:23 28.08.2021
США выделит Украине $60 млн на оборону

США выделит Украине $60 млн на оборону

23:04 27.08.2021
Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

23:01 27.08.2021
После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

22:45 27.08.2021
Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

22:02 27.08.2021
Вашингтон не предусматривает дипприсутствия в Афганистане после 31 августа

Вашингтон не предусматривает дипприсутствия в Афганистане после 31 августа

21:59 27.08.2021
Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделит Украине $60 млн на оборону

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

Почти 200 афганцев погибли в результате терактов близ аэропорта Кабула - WSJ

Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Над Харьковом зафиксирован летающий иностранный беспилотник

28 августа: Какой сегодня праздник

Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

Дело по обвинению президента Национальной академии аграрных наук передали в суд, ему может грозить до 12 лет заключения

Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной

Затруднено движение транспорта из-за двух ДТП на Южном мосту в Киеве

В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

Почти 200 афганцев погибли в результате терактов близ аэропорта Кабула - WSJ

США прибегнут к другим методам решения иранской ядерной проблемы, если дипломатия не сработает - Байден

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА