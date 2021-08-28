США нанесли воздушный удар по афганской провинции, ликвидирован боевик ИГИЛ

США использовали беспилотник для нанесения удара по позиции "Исламского государства" в афганской провинции Нангахар, в результате был уничтожен боевик, занимавшийся планированием атак ИГИЛ, сообщило Центральное командование ВС США.

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы уничтожили цель. Мы не располагаем информацией о жертвах среди гражданского населения", - говорится в заявлении американских военных.

Президент Джо Байден пообещал в четверг, что Соединенные Штаты найдут виновных в террористической атаке на кабульский аэропорт в четверг. Он приказал Пентагону разработать планы нанесения удара по террористам.

В сообщении командования не говорится, был ли уничтоженный боевик ИГИЛ связан с терактом в аэропорту, в результате которого погибли более 100 афганцев и 13 американских военнослужащих.