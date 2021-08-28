Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

Правоохранители готовят подозрение 35-летнему мужчине, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний мужчина. Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но впоследствии уехал в Черкассы", - говорится в сообщении.

Начальник столичной полиции Иван Выговский сообщил, что во время обыска следователи обнаружили фрагменты тела 40-летней уроженки Черкасской области. Тауже он сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в доме убитой женщины, который пытался совершить самоубийство.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы", - отметили в полиции.