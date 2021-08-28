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06:19 28.08.2021

Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

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Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

Политический эксперт Валентин Гладких считает, что популярность мэра Киева Виталия Кличко в Германии может стать шансом для выравнивания отношений Украины и Европейского Союза.

"Похоже, что (глава партии Христианско-демократический союз Армин – ИФ) Лашет имеет серьезные шансы на успех, поэтому нравится он нам или нет, но Украине придется иметь с ним дело. И здесь популярность Кличко может стать шансом для Украины выровнять отношения с Германией в частности и Европейским Союзом в целом", - подчеркнул Гладких.

Он отметил, что в данном случае неважно, нравится кандидатура Лашета украинцам или нет, поскольку Украине придется строить отношения с любым человеком, за которого проголосуют граждане Германии.

"Безусловно, Виталий Кличко имеет мощный бэкграунд в Германии, где он является известным и уважаемым человеком. Честно говоря, иногда именно благодаря Кличко немцы знают об Украине и интересуются украинскими событиями. Учитывая это, может, это и хорошо, если Виталий Кличко сможет конвертировать свою узнаваемость и влияние в Германии для продвижения украинских интересов", - отметил Гладких.

Теги: #эксперт #ес #фрг #украина #отношения
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