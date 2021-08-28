Дело по обвинению президента Национальной академии аграрных наук передали в суд, ему может грозить до 12 лет заключения

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении им неправомерной выгоды, ему грозит до 12 лет заключения, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Президент НААН Украины обвиняется в получении неправомерной выгоды в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН", - говорится в сообщении.

Также фигурант обвиняется в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 4 млн грн от одного из субъектов хозяйственной деятельности в пользу подконтрольного предприятия за несовершение им действий по смене руководителя одного государственного сельскохозяйственного предприятия, входящего в структуру НААН.

Кроме того, предоставление возможности в дальнейшем продолжения финансово хозяйственных взаимоотношений между этим субъектом хозяйственной деятельности и указанным государственным предприятием, сложившиеся на основании ранее заключенных договоров по оказанию услуг по обработке земли.

Отмечается, что 27 августа обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд.

"Согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.