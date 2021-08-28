Посол Украины Серватюк заявляет о 230 украинцах, остающихся на территории Афганистана

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк сообщил, что на территории Афганистана остается более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками.

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками", - сказал Серватюк в интервью интернет-изданию "LB.ua", опубликованном в пятницу вечером.

По его словам, этническими афганцами из этих людей являются все, кроме двух человек.

"Из этих людей всего две этнических украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе, остальные - этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу разных причинам сейчас находятся на афганской территории", - сказал посол.

По его данным, из Афганистана эвакуировали уже более 250 граждан Украины, членов семей и иностранных граждан. В большинстве своем эти люди были транспортированы за счет трех украинских эвакуационных рейсов, 20 граждан (у одного еще было двое родственников) эвакуировали международные партнеры Украины.

Посол также отметил, что ожидается четвертый украинский рейс в Кабул.

"Сейчас раскрывать все детали этой операции не могу. Впрочем, скажу так: мы продолжаем двигаться по графику с четвертым и последующими этапами эвакуации, продолжаем собирать людей"", - подчеркнул он.