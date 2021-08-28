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01:32 28.08.2021

США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

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США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания "Талибана"

Вашингтон находится в регулярном контакте со союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" правительством Афганистана, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.

Ранее на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Ранее она также отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Как сообщалось, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.  

Теги: #сша #признание #талибы #обсуждение
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